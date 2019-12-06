Nur Erkoç Batuhan Cimilli boşandı mı? Nur Erkoç kimdir, kaç yaşında?

Nur Erkoç Batuhan Cimilli boşandı mı? merak ediliyor. Kısmetse Olur yarışma programıyla ünlenen Nur Erkoç , Kanal D ekranlarındaki İkinci Sayfa'ya konuk oldu. Yarışmada Batuhan Cimilli ile evlenen Nur Erkoç'un boşanıp boşanmadığı araştırılıyor. İşte yanıtı..

NUR ERKOÇ KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Nur Erkoç 27 yaşında. Erkoç, Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veterinerlik Bölümü mezunu’dur. Yaşantısını İstanbul'da sürdürmekte, İvent Organizasyon’a bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Ekran severler tarafından Kısmetse Olur isimli yarışma programı ile tanınmıştır.

NUR ERKOÇ BATUHAN CİMİLLİ BOŞANDI MI?

Katıldığı yarışma sonucunda Batuhan Cimilli ile evlenmiş bir kız çocuğu olmuştur. Nur Erkoç 2 ay önce Batuhan Cimilli'den boşanmıştır.