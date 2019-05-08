Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının bugünkü konukları arasında Nilgün Kasapbaşoğlu vardı. Nilgün Kasapbaşoğlu'nun programa katılmasının hemen ardından magazin severler 'Nilgün Kasapbaşoğlu kaç yaşında? Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir?' sorularına yanıt aramaya başladılar. Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Nilgün Kasapbaşoğlu katıldığı programlar ve açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor. Peki, Nilgün Kasapbaşoğlu kimdir, nerelidir? İşte Nilgün Kasapbaşoğlu hakkında merak edilenlerin tümü...

NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KAÇ YAŞINDA? NİLGÜN KASAPBAŞOĞLU KİMDİR?

Nilgün Kasapbaşoğlu, 27 Ocak 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Nilgün Özhan’dır. Anne ve babası boşanmıştır. 1962 yılında daha 7 yaşında iken Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul'un yönettiği Macbeth oyunuyla çocuk oyuncu olarak 25 Temmuz 1962 tarihinde sahneye çıkmaya başladı.

Nilgün Kasapbaşoğlu, Tiyatro sahnesinde 50 yılda en az 200 oyunda rol aldı. Oynadığı oyunlardan bazıları Macbeth, Hırçın Kız, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Üç Kuruşluk Opera, Besleme, Çil Horoz, Altı Kişi Yazarını Arıyor, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Yedi Kocalı Hürmüz, Düğün Ya da Davul,Küçük bir çocukken Ayhan Işık ve Belgin Doruk'la filmlerde oynadı. 1961 yılında “Kara Dut” filminde Leyla Sayar'ın küçüklüğünü oynadı. 1961 yılında ikinci filmi “Bülbül Yuvası” filminde Göksel Arsoy ve Belgin Doruk ile oynadı.

Küçük yaşlarında yaşlarda İstanbul radyosuocuk saatinde seslendirme yaptı. İlk olarak 9 yaşında oynadığı reklam filminde kendini konuşarak seslendirme yapmaya başladı. Türk sinemasında çocuk yıldızları seslendirdi. Yumurcak (İlker İnanoğlu), Gülşah, Sezercik (Sezer İnanoğlu), Menderes Utku… TRT de 8 yıl seslendirme yönetmenliği yaptı.

1984 yılında TRT de ilk sabah programı olan “Hanımlar Sizin İçin” de 5 yıl oynadı. “Görelim-Öğrenelim” ve “Haydi” adlı çocuk yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Nilgün Kasapbaşoğlu, Bir Başka Gece, Olacak O Kadar, Ayrı Dünyalar, Gurbetçiler, Cesaretin Var mı Aşka, Papatyam, Huzur Sokağı adlı dizilerde oynadı.

Nilgün Özhan evlendi. Bir çocuğu vardır. Boşandı. Sonra ikinci kez Namık Kasapbaşoğlu ile evlendi.

6 Ocak 2009 – 28 Aralık 2011 tarihleri arasında Star TV’de yayınlanan “Papatyam” adlı dizide Metin Akpınar ile birlikte başrolde oynarken dizide diğer rollerde Deniz Oral, Çiğdem Batur, Nergis Kumbasar, Yakup Yavru, Necmi Yapıcı, Buket Dereoğlu, Tarık Papuççuoğlu, Onur Buldu gibi oyuncular rol almıştır.

2015 yılında başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın oynadığı “Kocan Kadar Konuş: Diriliş” filminde Hümeyra, Nevra Serezli, Gülenay Kalkan, Eda Ece, Begüm Öner ile birlikte oynadı.

2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol, Kyung-jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.