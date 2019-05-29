Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup'u aldattı mı?
Melis Sütşurup’la 5 aydır aşk yaşayan Mustafa Sandal, Cannes’da fena yakalandı. Fransa’da tatil yaptığı Sütşurup’u önden Türkiye’ye gönderen Mustafa Sandal, geçtiğimiz akşam esmer bir güzelle samimiyeti ilerletirken bir hayranına yakalandı. İşte Mustafa Sandal’ın o anlarıyla ilgili ayrıntılar…
Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez fena yakalandı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti.
Mustafa Sandal, Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı. Mustafa Sandal, ünlü bir mekanda esmer bir güzelle yakınlaştı.
ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
Takvim'in haberine göre, Mustafa Sandal, partideki kendisini tanıyan bir Türk hayranının objektifinden kurtulamadı. Popçunun ihaneti de böylece sosyal medyaya yansıdı. Aldatıldığını öğrenen Sütşurup ise öfkeden deliye döndü.
Sosyetik güzel, eski evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti. Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Sütşurup'un şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında…