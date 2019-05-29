Mustafa Sandal sevgilisi Melis Sütşurup'u aldattı mı?

Geçtiğimiz hafta sonu Aralık 2018'den beri aşk yaşadığı Melis Sütşurup'la Cannes'da romantik anlar yaşayan Mustafa Sandal, bu kez fena yakalandı. 49 yaşındaki popçu, Fransa tatiline çıktığı kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzelle aşk tazelemişti.

Mustafa Sandal, Sütşurup'un Türkiye'ye dönmesiyle Cannes'da çapkınlık turuna çıktı. Mustafa Sandal, ünlü bir mekanda esmer bir güzelle yakınlaştı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Takvim'in haberine göre, Mustafa Sandal, partideki kendisini tanıyan bir Türk hayranının objektifinden kurtulamadı. Popçunun ihaneti de böylece sosyal medyaya yansıdı. Aldatıldığını öğrenen Sütşurup ise öfkeden deliye döndü.

Sosyetik güzel, eski evliliğinden olan oğlunu da alıp Antalya'ya moral tatiline gitti. Sandal'ın telefonlarına çıkmadığı öğrenilen Sütşurup'un şu sıralar ilişkisini gözden geçirdiği konuşulanlar arasında…