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  3. Murat Dalkılıç'dan sevgilisi Hande Erçel'le romantik paylaşım

Murat Dalkılıç'dan sevgilisi Hande Erçel'le romantik paylaşım

Murat Dalkılıç'dan sevgilisi Hande Erçel'le romantik paylaşım

Kısa süre önce ilişkilerine bir şans daha tanıyan Murat Dalkılıç ile Hande Erçel, şimdilerde mutluluk saçıyor. Son olarak Dalkılıç, sevgilisiyle birlikte çekildiği pozunu sosyal medyadan paylaşınca ilgi odağı oldu.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, son barışmanın ardından ilişkilerini dolu dizgin yaşıyor. Aylar önce yeniden bir araya gelen ünlü çift, artık aşklarını da kimseden saklamıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde "Artık çocuk istiyorum. Bütün arkadaşlarımın çocukları var benim yok. Onlara çok imreniyorum" diyen Dalkılıç aşka geldi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına ise "Mi Amor (Aşkım)" notunu düştü. Fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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