Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'e şarkı yazdı

Pop müziğin başarılı ismi Murat Dalkılıç, önceki gün Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı yeni albümü 'Afeta’dan 'Yabancı' ve 'Müjgan' şarkılarını Harbiye Açıkhava konserinde ilk kez seslendiren Murat Dalkılıç, dinleyiciden tam not aldı.

HANDE ERÇEL'İN GÖZLERİNE BAKARAK SÖYLEDİ

Dalkılıç, yeni şarkısı 'Müjgan’ı Hande Erçel için yazdığını söyledi ve sevgilisinin elini tutup gözlerine bakarak şarkıyı seslendirdi.

YENİ ALBÜM YOLDA

Basın mensuplarının konser öncesinde sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, “İki senedir yeni albüm yapmıyorum ve yeni bir şeyler yapmadan Harbiye’de çıkmak istemedim. 1.5 senedir üstünde çalıştığım albümümü 30 Ağustos konserine özel çıkarmak istedim ama yetişmedi. Yeni albümü çok kısa bir süre sonra hayranlarımla buluşturacağım. Bu sene Rap müziğe sevgi seli var, bende o yüzden çocukluğumdan beri hayranı olduğum Cartel grubunun şarkılarını söylemek istedim. Sonra birden neden Cartel’i çağırmıyoruz fikrinden yola çıkarak, konsere Erci E.’yi davet ettik. Çocukken kolyesini takıp dolaştığım kişiyle bugün aynı sahneyi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca bugün 30 Ağustos kendi onurumuzu sahiplendiğimiz bir gün, 5 bin kişiyle beraber bayramı kutlayacağız” dedi.