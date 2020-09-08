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  3. Müge Anlı'nın makyajsız hali herkesi şoke etti!
08 Eylül 2020 Salı 10:06 | Son Güncelleme:

Müge Anlı'nın makyajsız hali herkesi şoke etti!

Müge Anlı'nın makyajsız hali herkesi şoke etti!

Başarılı gazeteci Müge Anlı'nın makyajsız hali herkesi şoke etti. Yıllardır yaptığı programlarla gündemden düşmeyen Müge Anlı büyük bir hayran kitlesine sahip. Ekranda daima şık ve makyajlı gördüğümüz Müge Anlı'nın makyajsız hali görenleri şaşırttı. İşte sosyal medyayı sallayan o fotoğraflar..

Ekranların sevilen ve ilgi ile takip edilen ismi Müge Anlı'nın makyajsız hali herkesi şoke etti. Her zaman şık ve makyajlı halini gördüğümüz Müge Anlı'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın makyajsız fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

İŞTE MÜGE ANLI'NIN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFLARI..


MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.

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