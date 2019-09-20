Mucize Doktor'un yıldızı Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan 'Mucize Doktor' dizisi kısa sürede büyük ilgi gördü. Şimdiden reytingleri alt üst eden dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle Atv'nin fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'yı sollayarak tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin başrolleri olan Taner Ölmez ve Onur Tuna'nın performansı ise oldukça beğenildi.

'DOKTOR FERMAN' YORUMU

Savant sendromlu doktor Ali Vefa'nın öyküsünün konu edinildiği Mucize Doktor'da, Doktor Ferman'ı canlandıran Onur Tuna sosyal medya hesabından gelen tepkilere de yanıt verdi. Dizide Doktor Ferman'a hayat veren oyuncu Onur Tuna, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

'İZLERKEN BEN DE KÜFÜR EDİYORUM'

"Arkadaşlar ilginiz için sonsuz teşekkürler. Ferman’a gelen küfürlere gelirsek... İnanın ben de ediyorum izlerken:)) ama hırsızın bile neden hırsızlık yaptığını bilemeyiz... İzlemeye devam çünkü güzel dostluklar zor sınavlardan geçer. Sevgiler..."