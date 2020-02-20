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Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber

Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Haziran 2019'da nikah masasına oturan oyuncu Amine Gülşe'den müjdeli haber geldi. Gülşe'nin hamile olduğu öğrenildi.

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019'un haziran ayında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çiftten müjdeli haber geldi.

AMİNE GÜLŞE HAMİLE

İngiliz basınının iddiasına göre; Amine Gülşe hamile. Mesut Özil ve Amine Gülşe şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.


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