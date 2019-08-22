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  3. Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...

Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...

Oyuncu Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda futbolcu Mesut Özil ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde dizi teklifleri alan Gülşe, ekranlara ara vereceğini açıkladı.

2014 Türkiye Güzeli ve oyuncu Amine Gülşe, 2 yıldır aşk yaşadığı Arsenal'li futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran’da görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Posta'nın haberine göre, düğünden önce dizilerde boy gösteren Amine Gülşe'ye yeni yayın dönemi için 3 ayrı diziden teklif gitti.

REDDETTİ

Ancak Amina Gülşe, yapımcıların teklifini reddederek şu yanıtı verdi: "Evliliğin tadını çıkarmak, en kısa zamanda anne olmak istiyorum. Ekrana ara vereceğim." Öte yandan Mesut Özil, eşinin yakınlaşma sahnelerinde yer almasını istemediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Amine de bunu gayet iyi biliyor."

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