Mesut Özil ile evlenen Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...

2014 Türkiye Güzeli ve oyuncu Amine Gülşe, 2 yıldır aşk yaşadığı Arsenal'li futbolcu Mesut Özil ile 7 Haziran’da görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Posta'nın haberine göre, düğünden önce dizilerde boy gösteren Amine Gülşe'ye yeni yayın dönemi için 3 ayrı diziden teklif gitti.

REDDETTİ

Ancak Amina Gülşe, yapımcıların teklifini reddederek şu yanıtı verdi: "Evliliğin tadını çıkarmak, en kısa zamanda anne olmak istiyorum. Ekrana ara vereceğim." Öte yandan Mesut Özil, eşinin yakınlaşma sahnelerinde yer almasını istemediğini şu sözlerle açıklamıştı: "Türk örf ve adetlerine göre yetiştirildim. Amine de bunu gayet iyi biliyor."