Mero kimdir? Mero nereli ve kaç yaşında?

Mero kimdir, nereli ve kaç yaşında? araştırılan konular arasında yerini aldı. Gerçek adıyla Enes Meral olan Mero, 'Olabilir' isimli parçası ile çıkış yakaladı. Mero son dönemin öne çıkan rapçileri arasında bulunuyor. 2017 yılında Instagram videolarıyla parlayan Mero, kısa sürede büyük bir şöhret kazandı ve çektiği kliplerini Youtube üzerinden paylaşıyor. Mero nereli ve kaç yaşında? diye merak edenler için biyografisi haberimizde yer alıyor..

MERO KİMDİR?

Mero lakabını kullanan Enes Meral, 2000 senesinde Almanya'nın Rüsselsheim am Main kentinde hayata gözlerini açmıştır. İlk olarak 2017 senesinde Instagram mecrasından paylaştığı rap videoları sayesinde tanınırlık kazanan Mero (Enes Meral), Groove Attack ve Xatar isimli müzik kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği anlaşmayla beraber 23 Kasım 2018 senesinde Baller Los adlı şarkısını piyasaya sürmüştür.

Bu parçayla büyük bir çıkış yakalayarak Avustralya ve Almanya müzik listesinde zirveye yerleşen Mero (Enes Meral), devamında 15 Mart 2019 senesinde çıkardığı Ya Hero Ya Mero adlı albümüyle kısa bir zaman içerisinde elde ettiği başarıyı en üst seviyeye taşımıştır. Mero, Spotify platformunda aylık 3.3 milyon aktif dinleyiciye ve YouTube mecrasında da 183.6 milyon görüntülenmeye ulaşmıştır.