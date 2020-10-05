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05 Ekim 2020 Pazartesi 17:41 | Son Güncelleme:

'Menajerimi Ara' dizisinden Hazal Kaya sürprizi

'Menajerimi Ara' dizisinden Hazal Kaya sürprizi

Anne olduktan sonra setlere ara veren, şimdilerde 'Benden Ne Olur?' filmiyle yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan oyuncu Hazal Kaya fenomen diziye konuk olacak.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Star TV'nin Menajerimi Ara dizine konuk oyuncu olarak katılacak. Hazal Kaya, dizinin 8. bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Ünlülerin kusursuz görünen hayatlarının gerçeklerine ışık tutan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, her bölüm ünlü oyuncuları konuk etmeye devam ediyor. Dizinin 8. bölümüne, Hazal Kaya konuk olacak.

Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara, salı akşamları Star TV'de ekranlara geliyor.

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