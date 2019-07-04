Melis Tüzüngüç kimdir? Melis Tüzüngüç kaç yaşında? internette yoğun olarak araştırılıyor. Genç ve güzel oyuncu Melis Tüzüngüç Kanatsız Kuşlar dizisinin Zeynep'i olarak tanınmıştı. TRT kanalında yayınlanan Baba Candır isimli dizide de Ceylan rolünü canlandıran Melis Tüzüngüç oyunculukta yükseliş yaşadı. Son zamanların konuşulan oyuncuları arasında bulunan Melis Tüzüngüç kimdir? Melis Tüzüngüç kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

MELİS TÜZÜNGÜÇ KİMDİR?

Melis Tüzüngüç, 4 Ekim 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında, Gökhan Özen’in rol aldığı “Yıldız Masalı” adlı gençlik dizisiyle ilk kez ekranlarda görünmüştü. 2012 yılında ise Gani Müjde’nin yapımcısı olduğu sit-com türündeki “Harem” dizisinde canlandırdığı, seksi karakter ile adından söz ettirdi. Oyunculuk kariyerinde ilerlemesini sağlayan “Harem” dizisinden günümüze kadar da her yıl mutlaka bir TV dizisinde rol alarak başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile gündemde kalmayı başarmıştır.

Melis Tüzüngüç’ün Oynadığı Eserler

Rol Aldığı TV Dizileri

Yıldız Masalı (2011-TNT-İpek), Harem (2012-Fox TV-Balkız), Babam Sınıfta Kaldı (2013- Fox TV-Yağmur), Böyle Bitmesin (2013-TRT 1), Şimdi Onlar Düşünsün (2014-TRT 1- Reyhan), Baba Candır (2015-2017- TRT 1- Ceylan), Kanatsız Kuşlar (2017-ATV-Zeynep)

Ünlü oyuncu; 2013 yılında Fox TV’de yayınlanan “Babam Sınıfta Kaldı” adlı TV dizisiyle ilk kez baş rol oyunculuğu yaptı. Baş rolde Cem Davran’ın kızı Yağmur’u canlandırmıştır.

Melis Tüzüngüç’ün en çok beğenilen dizi filmi “Baba Candır” oldu. Başarılı oyuncunun, 3 sezon devam eden dizi filmi sona erer ermez; ATV’de yeni başlayan “Kanatsız Kuşlar” adlı dizi ile yeniden, baş rol oyuncusu olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştır.

Rol Aldığı Sinema Filmleri

Karaman’ın Koyunu (2014), Koyverdin Gittin Beni (2015)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Melis Tüzüngüç; 2015 yılında ilk kez “Sıcak Çikolata” adlı tiyatro oyununda sahne almıştır. Oyunda canlandırdığı escort kız karakteriyle büyük ilgi görmüştür.

Ünlü oyuncu, çok genç olmasına rağmen güzelliği ve yeteneği ile her geçen gün hayran kitlesini artırmaktadır.