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  3. MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!

MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!

MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!

TV8'de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu dün akşam belli oldu. Alican'la yarışan ve birincilik kupasını kaldıran Cemre, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

MasterChef Türkiye yarışma programı 29 Aralık Pazar günkü final bölümüyle tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Somer, Mehmet ve Danilo Şef’in jüriliğini yaptığı ve birbirinden iddialı yarışmacıların performans gösterdiği yarışmada sona gelindi.  Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan final bölümünde yarışmanın favori iki ismi Alican ve Cemre mücadele ettiler.

ŞAMPİYON CEMRE OLDU!

Final bölümünde yarışmacılara destek olmaları amacıyla daha önceden elenen isimler ve yarışmacıların yakınları da davet edildi. Toplamda 3 oyundan oluşan final bölümünün 2’si daha önce stüdyoda oynandı, kazananı belirleyecek son oyun canlı yayında milyonlarca kişi tarafından takip edildi.

Cemre MasterChef Türkiye 2019’un şampiyonu oldu!

İLK PAYLAŞIM

Yarışmada birinci olan ve MasterChef kupasını kazanan Cemre Uyanık, sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Cemre, şu sözleri paylaştı:


Hayatını bir gecede sildi!
MasterChef'te şampiyon olan Cemre'den ilk paylaşım!
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