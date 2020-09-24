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24 Eylül 2020 Perşembe 14:35 | Son Güncelleme:

MasterChef Tanya ne iş yapıyor?

MasterChef Tanya ne iş yapıyor"

MasterChef Türkiye 2020 tüm hızıyla devam ediyor.

MasterChef final kadrosunda Tanya Kilityalı da bulunuyor. 

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacısı Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında ve öğretim görevlisi olarak görev alıyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p><a href='#0'>tuna.tunca@

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