MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında? MasterChef Özgül Çoşar nerelidir?

MasterChef Özgül ve Eray arasından yaşanan tartışma sonrası vatandaşlar, Özgül Çoşar hayatı hakkından bilgi almak için arama yapmaya başladı. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye finale biraz daha yaklaşıyor. İlk 6 içerisinde yer alan MasterChef Özgül kırmızı takımda Emir ve Eray ile beraber çalışıyor. MasterChef Özgül kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul’dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.

SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı’nda karşılaştığı “Butik Pastacılık” kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.

Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.

MSA’da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.

Şu anda çalışmadığının fakat mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade eden Özgül Coşar, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer alan yarışmacılardan biri olmaya hak kazanmıştır.

EMRULLAH COŞAR KİMDİR?

Emrullah Çoşar, Özgül'ün eşidir. 2 çocuk sahibidir.