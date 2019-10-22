Masterchef Kıvanç Ermiş kimdir? Masterchef Kıvanç kaç yaşında?
MasterChef Kıvanç Ermiş merak edilen isimler arasında yerini aldı. MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Kıvanç Ermiş kaç yaşında? TV 8’in sevilen yarışmasında heyecan giderek artıyor. Elemelerin ardından yeni yarışmacıların dahil olduğu MasterChef’e katılan son isim Kıvanç Ermiş oldu. MasterChef Kıvanç ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
MasterChef Kıvanç Ermiş araştırılan isimler arasında yer alıyor. Masterchef Kıvanç kaç yaşında? TV 8’de yayınlanan yarışmada her hafta büyük bir heyecan yaşanıyor. Jüri üyeleri belirtilen süre aralığında yapılan yemekleri yorumluyorlar. Yarışmacılar arasında yer alan Kıvanç Ermiş ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
MASTERCHEF KIVANÇ ERMİŞ KİMDİR?
Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.