MasterChef Güzide'nin evi olay olmuştu! MasterChef Güzide Mertcan evini satıyor mu?

MasterChef Güzide’nin evi gündemde yer almaya devam ediyor. MasterChef Güzide Mertcan finale kalan isimler arasında yer alıyor. Başarılı isim dün akşam oynanan eleme oyununun ardından adını finale yazdırmayı başardı. Bu akşam oynanacak olan son eleme oyununun ardından final heyecanı başlayacak. Öte yandan merak edilen konulardan biri olan Mertcan’ın evi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

MASTERCHEF GÜZİDE EVİNİ SATIYOR MU?

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan, uzun bir süredir gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor0. 7 milyon olduğu iddia edilen lüks villasıyla çok konuşulan evli ve 3 çocuk annesi Güzide, evinin fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yarışmacının paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ise Güzide'nin yaşantısını bir hayli araştırıyor.

SİTEM ETMİŞTİ

Güzide lüks eviyle gündem olunca sitem dolu bir mesaj yayınlamış, son olarak da, "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" demişti.

SATIŞA ÇIKARTMIŞ!

Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini şimdi de 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi. Güzide'den konuyla ilgili bir açıklama ise henüz gelmedi.