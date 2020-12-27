27 Aralık Masterchef Emir elendi mi? Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında nereli?

Masterchef Türkiye'da haftanın elenen isimi belli oluyor. Final haftasında merakla beklenen Masterchef Türkiye yarışmasında kimin elendiği, kimin birinci olacağı merak konusu olurken, Masterchef Türkiye'de 27 Aralık elenen kim oldu? Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında nereli? Emir elendi mi? araştırılan diğer konular arasında.

MASTERCHEF EMİR ELENDİ Mİ?

Eleme potasında olan isimlerden biri de Emir. Henüz elenen isim açıklanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

Üç yarışmacıdan hamburger isteyen jüri üyeleri, en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükselecek olan ismi belirledi. Ege ve Sertaç ile birlikte yarışan Emir Elidemir, diğer yarışmacıların marul arasın hamburger tercihine nazaran hamburgeri ekmekli yapması dolayısıyla bir üst tura yükselen isim oldu.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

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