Masterchef Cemre kimdir? Masterchef Cemre kaç yaşında, nereli?

Masterchef Cemre kaç yaşında, nereli? sorusunun yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda diskalifiye söylentilerinin çıktığı Cemre'nin yeni bölüm fragmanlarında yarışmaya devam ettiği görülüyor. Cemre, dün yayınlanan bölümde Kırmızı takımın dokunulmazlık yarışını kaybetmesi ile potaya gitti. Cemre Cuma günü yayınlanacak yeni bölümde Masterchef'te kalmak için potada yarışan 3 yarışmacıdan biri olacak.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazanmıştı.

MASTERCHEF CEMRE DİSKALİFİYE AÇIKLAMALARI

Cemre'nin yarışmadan diskalifiye olduğu konuşulmaya başlanınca Cemre sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

Paylaşımında "Elenme falan yok, gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor" diyen yarışmacı, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.