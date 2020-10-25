MasterChef canlı yayın izleme linki: MasterChef Tv 8 canlı nasıl izlenir?

MasterChef canlı yayın izlemek isteyenler bulunuyor. Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef canlı yayınlanan ekranlarda yer alıyor. Bu akşamki bölümde safran ana malzeme olarak seçildi. Peki, MasterChef canlı nasıl izlenir? 25 Ekim MasterChef canlı yayın izleme linki...

MASTERCHEF CANLI NASIL İZLENİR?

25 Ekim MasterChef'te eleme oyunu oynanıyor. Bu akşam bir isim yarışmaya veda edecek. MasterChef canlı yayını aşağıdaki verdiğimiz link üzerinden izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ!

MASTERCHEF'TE POTAYA GİDEN İSİMLER KİMLER?

MasterChef eleme adayları; Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur ve Esra oldu. Mavi takımdan bugün potaya giren isim Esra oldu. Serhat bireysel dokunulmazlıkla Uğur'u potaya gönderdi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI DÜN KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı Serhat oldu. Serhat ve Eray dokunulmazlıkta en beğenilen tabaklardan oldu. Şefler Serhat'ın tabağını daha etkili buldu. Bireysel dokunulmazlıkta yarışmacıların kuruyemişlerden yemek yapmaları istendi. Serhat eleme potasına Uğur'u gönderdi.