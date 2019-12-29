MasterChef Alican aslen nereli? MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Alican nereli, kaç yaşında? soruları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te finale kalmayı hak kazanan Alican Sabunsoy tüm izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yakışıklı yarışmacı yaptığı lezzetli tariflerle sosyal medyada favori olarak gösteriliyor ve destekleniyordu. MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? soruları da yarışmacının hayatını merak eden izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. İşte Alican’ın hayatı…

MASTERCHEF ALİCAN KİMDİR, NERELİ?

MasterChef’in sevilen yarışmacısı Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.