MasterChef 2020 finali için geri sayım başladı. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Emir ve Özgül arasında yaşanacak eleme oyunu sonrası yeni haftaya çeyrek final başlayacak. Tv 8'in ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye'de geçen yıl Cemre ve Alican arasında final düzenlenmişti. MasterChef 2020 finali ne zaman, kaç gün kaldı? MasterChef Türkiye ne zaman bitecek?

MASTERCHEF 2020 FİNALİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

MasterChef 2020 finalinin 10 Ocak tarihinden yapılacağı tahmin ediliyor. Resmi kaynaklardan net bir açıklama gelince haberimize eklenecektir. Temmuz ayından beri devam eden programa yalnızca bir isim adını yazdıracak. Bu hafta ve önümüzdeki hafta 2 isim yarışmadan ayrılacak.

MASTERCHEF 2019 FİNALİ NE ZAMAN YAPILDI?

MasterChef 2019’un final bölümü 29 Aralık 2019 Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynandı. Final bölümünde 3 oyun oynandı. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef’in şampiyonu oldu. 2019'un şampiyonu Cemre olmuştu.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. 2018 yılında MasterChef şampiyonuna 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.