MASGE Grubu kimdir? MASGE Grubu isimleri merak edilmeye başladı. Ekranlarda yeni görünen ve 4 kadın üyeden oluşan Masge grubu bugün Kanal D ekranlarında Müge ve Gülşen'in sunduğu 2.sayfa programına konuk oldular. Bir çok tanınmış şarkıyı kendi tarzlarıyla yeniden söyleyen grup, Melsum Erdost, Pelin Sude Çelikkol,Gökçe Özgül ve Aylin Yeliz Gündoğdu'dan oluşuyor. Her biri müzikle yıllardan beri iç içe olan grubun üyeleri güzelliklerinin yanı sıra başarılı performanslarıyla da özellikle sosyal medyada isimlerinden söz ettiriyor. İşte MASGE grubu üyeleri...

Pelin Sude Çelikkol

Pelin Sude Çelikkol 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. O Ses Türkiye’ye Katılan güzel sesli Pelin, ‘Something’s Got A Hold Me‘ adlı parçayı seslendirdi. Bütün jürinin şaşkınlık ile ona dönmesi bir yana sesindeki o güzel buğu seyircileride etkiledi. Seçimini Gökhan’dan yana kullandı.

Melsum Erdost

Melsum Erdost İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Sesi ve güzel yüzü ile hem jürileri hemde ekran başında seyirci olan herkezi kendine hayran bırakan güzel ses, daha önce O Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştı. Melsum Erdost anne ve baba tarafından Kars ilimizdendir. Fakat doğma büyüme İstanbul Eyüp ilçesinden olan Melsum, Müzik kariyerini burada geliştirmiştir. Sempatik tavirları ve gülen yüzü ile gönülleri fetheden Melsum Erdost’a başarılar diliyoruz.

Aylin Yeliz Gundogdu

Aylin Yeliz Gündoğdu 1992 yılında İstanbul‘ da dünyaya geldi ve 25 yaşındadır. İstanbul‘ da ailesi ile birlikte yaşayan Aylin Yeliz Gündoğdu Müzik Öğretmenidir doğa için çal ‘da denk geldiğim en güzel ses kendisine aittir.

Gökçe Özgül

Gökçe Özgül, Youtube kanalında yüklediği şarkıları ile tanınır. 1994 yılın’da Antalya’da doğmuştur. küçük yaşlardan beri kamera önünü seven ve erkek kardeşinin kayıt ettiği bir çok kısa videolarda yer alan Gökçe Özgül, Saime Salih Konca Lisesi mezunudur. Ortaöğretim eğitimini devam ettirir iken katıldığı Liseler arası nota yarışmasında Antalya da 1. olarak ödül almıştır. Lise 2. sınıfta O Ses Türkiye Yarışması’na başvurarak yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştır. Gökçe Özgül Antalya şehrimizdendir.