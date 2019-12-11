Mahmut Tuncer: Eşimle iki gün aç susuz kaldık

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan ünlü türkücü Mahmut Tuncer, mutlu evliliğin sırrını anlattı.

Eşiyle geçirdiği zor günleri de ilk kez konuşan Tuncer, eşi Işıl Tuncer ile birlikte 2 gün aç kaldıklarını söyledi.

Zamanında maddi imkanları olmadığı için iki gün boyunca eşiyle otobüse binecek paralarının da olmadığını belirtti.