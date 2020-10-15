Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar. 8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri isimde belli oldu.

UçanKuş TV'nin iddiasına göre Sinem Kobal kızının adını “Lalin” koyacak. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Lalin ne demek? Lalin isminin anlamı nedir? gibi soruların yanıtları da merak edilmeye başlandı.

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eski dilde parlak kırmızı anlamına geliyor. Aynı zamanda Kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan. Yakut kırmızısı anlamlarını taşıyor.

LALİN NE DEMEK?

Lalin ismi, sanatsal yönleri olan kabiliyeti yüksek naif ve yetenekli kişiliği ifade eder. Ayrıca hassas, duygusal sezgisel ve sanatçı bir kişilik anlamını taşır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.