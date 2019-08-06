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La Casa de Papel sosyal medyayı salladı

La Casa de Papel sosyal medyayı salladı

Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine kavuşan La Casa de Papel, yeni sezonu ile sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Dizinin yayınlandığı 19 Temmuz Cuma günü, Türkiye’de bulunan 47 bin 900 Twitter kullanıcısı dizi ile ilgili 51 bin 400 adet tweet attı. Bu tweetler dünyada 111.2 milyon kişiye ulaştı ve yine tüm dünyada 149.6 milyon adet etkileşim aldı. Sosyal medya analizine göre dizi yüzde 57.2’lik oran ile en fazla erkekler tarafından konuşulurken, en fazla konuşulan La Casa De Papel karakteri de bin 971 adet tweet ile 'Profesör' oldu.

DİZİDE EN ÇOK KONUŞULAN KARAKTER PROFESÖR OLDU
 
Araştırmaya göre, dizinin en çok konuşulan karakteri İspanyol oyuncu Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör karakteri oldu. La Casa De Papel izleyicileri, Profesör hakkında bin 971 adet tweet attı.

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Onu bin 820 adet tweet ile bir diğer İspanyol Oyuncu Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakteri ve bin 786 adet tweet ile de Ursula Corbero’nun canlandırdığı Tokyo karakteri izledi. Diziyi yüzde 57.2’lik oran ile en fazla erkekler konuşurken, dizinin en çok konuşulduğu il ise yüzde 38.6 oran ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 11.7 ile İzmir ve yüzde 9 ile de Ankara takip etti. 

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