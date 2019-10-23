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  3. Kurşun dizisi Feraye Kargı kimdir? Seda Akman kimdir, kaç yaşında?

Kurşun dizisi Feraye Kargı kimdir? Seda Akman kimdir, kaç yaşında?

Kurşun dizisi Feraye Kargı kimdir" Seda Akman kimdir, kaç yaşında"

Fox Tv’de 23 Ekim tarihinde yayın hayatına başlaya Kurşunu dizisi oyuncusu Seda Akman’ın hayatı araştırılıyor. Kurşun dizisi Feraye Kargı kimdir? Seda Akman, Kurşun dizisinde Feraye Kargı karakterini canlandırıyor. Feraye, Nuri’nin ikinci eşidi ve eski assolistdir. Hırslı, gözükara, Nuri’nin ruhundaki karanlığın kaynağı olan Feraye evde ara ara bir sanat müziği patlatır, buğulu sesiyle dört duvarı inletir. Peki, Seda Akman kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı…

Kurşun dizisinin başlamasıyla birlikte Seda Akman Kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi sorular aratılmaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı dizi ilk bölümüyle 23 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyen bireylerin dikkatini ise Feraye Kargı çekti. Seda Akman tarafından canlandırılan Feraye Kargı Nuri Kargı’nın biricik eşi, İstanbul’un Boğası’nın ardındaki karanlık elidir. Haberimiz içerisinden ‘Feraye Kargı kimdir?’ sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman; 1978 yılında Kütahya'da doğdu. Akman, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ilk olarak 2003 yılında Yazı Tura filmi ile oyunculuğa başladı. Bugüne kadar Balans ve Manevra, Bir İstanbul Masalı, Annem, Sonbahar, Behzat Ç., Küçük Sırlar, Gecenin Kraliçesi, Bu Şehir Arkadan Gelecek, Aşk ve Mavi gibi pek çok dizi ve filmde yer alan Akman Kurşun’da Feraye rolüyle yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. 2011 yılında tiyatro sahnesine de çıkan Akman, bir yandan da yeni bir müzikal hazırlığında.

SEDA AKMAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Kurşun / 2019
Aşk ve Mavi / 2018
Adı Zehra / 2018
Kalp Atışı / 2017
Bu Şehir Arkandan Gelecek / 2017
Gecenin Kraliçesi / 2016
Sen Benimsin / 2015
Acil Servis / 2015
Fatih / 2013
Tozlu Yollar / 2013
Eve Düşen Yıldırım / 2011
Karakol / 2011
Küçük Sırlar / 2010
Behzat Ç. / 2010
Mükemmel Çift / 2010
Sonbahar / 2009
Hesaplaşma / 2009
Annem / 2007-08
Emret Komutanım / 2006-07
Kanlı Düğün / 2005
Bir İstanbul Masalı / 2004
Ölümsüz Aşk / 2003

SEDA AKMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

İyi Yemek Öldürür / 2019
Emret Komutanım: Şah Mat / 2007
Balans ve Manevra / 2004
Yazı Tura / 2003

FERAYE KARGI KİMDİR?

Nuri’nin ikinci eşi. Eski assolist. Hırslı, gözükara, Nuri’nin ruhundaki karanlığın kaynağı. Feraye evde ara ara bir sanat müziği patlatır, buğulu sesiyle dört duvarı inletir. Ama sanmayın acıyla söyler bu şarkıları. Feraye ömrü hayatı boyunca keder nedir bilmemiş. Hep refah hep varlık içinde yaşamış. Zamanın büyük assolistlerinden. Bugünse Nuri Kargı’nın biricik eşi, İstanbul’un Boğası’nın ardındaki karanlık eli.

 

 

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