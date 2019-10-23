Kurşun dizisi Feraye Kargı kimdir? Seda Akman kimdir, kaç yaşında?

Kurşun dizisinin başlamasıyla birlikte Seda Akman Kimdir, nereli, kaç yaşında? gibi sorular aratılmaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu’nun paylaştığı dizi ilk bölümüyle 23 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Diziyi izleyen bireylerin dikkatini ise Feraye Kargı çekti. Seda Akman tarafından canlandırılan Feraye Kargı Nuri Kargı’nın biricik eşi, İstanbul’un Boğası’nın ardındaki karanlık elidir. Haberimiz içerisinden ‘Feraye Kargı kimdir?’ sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman; 1978 yılında Kütahya'da doğdu. Akman, oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra ilk olarak 2003 yılında Yazı Tura filmi ile oyunculuğa başladı. Bugüne kadar Balans ve Manevra, Bir İstanbul Masalı, Annem, Sonbahar, Behzat Ç., Küçük Sırlar, Gecenin Kraliçesi, Bu Şehir Arkadan Gelecek, Aşk ve Mavi gibi pek çok dizi ve filmde yer alan Akman Kurşun’da Feraye rolüyle yeni sezonda ekranlara geri dönüyor. 2011 yılında tiyatro sahnesine de çıkan Akman, bir yandan da yeni bir müzikal hazırlığında.

SEDA AKMAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Kurşun / 2019

Aşk ve Mavi / 2018

Adı Zehra / 2018

Kalp Atışı / 2017

Bu Şehir Arkandan Gelecek / 2017

Gecenin Kraliçesi / 2016

Sen Benimsin / 2015

Acil Servis / 2015

Fatih / 2013

Tozlu Yollar / 2013

Eve Düşen Yıldırım / 2011

Karakol / 2011

Küçük Sırlar / 2010

Behzat Ç. / 2010

Mükemmel Çift / 2010

Sonbahar / 2009

Hesaplaşma / 2009

Annem / 2007-08

Emret Komutanım / 2006-07

Kanlı Düğün / 2005

Bir İstanbul Masalı / 2004

Ölümsüz Aşk / 2003

SEDA AKMAN'IN OYNADIĞI FİLMLER

İyi Yemek Öldürür / 2019

Emret Komutanım: Şah Mat / 2007

Balans ve Manevra / 2004

Yazı Tura / 2003

FERAYE KARGI KİMDİR?

Nuri’nin ikinci eşi. Eski assolist. Hırslı, gözükara, Nuri’nin ruhundaki karanlığın kaynağı. Feraye evde ara ara bir sanat müziği patlatır, buğulu sesiyle dört duvarı inletir. Ama sanmayın acıyla söyler bu şarkıları. Feraye ömrü hayatı boyunca keder nedir bilmemiş. Hep refah hep varlık içinde yaşamış. Zamanın büyük assolistlerinden. Bugünse Nuri Kargı’nın biricik eşi, İstanbul’un Boğası’nın ardındaki karanlık eli.