Kıvanç Tatlıtığ'un eşi Başak Dizer kimdir? Başak Dizer kaç yaşında?

Kıvanç Tatlıtığ'un eşi Başak Dizer kimdir? merak ediliyor. Moda alanında kariyerini sürdüren Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016 yılında evledi. Sık sık gündeme gelen çift bugün sağlık sorunu nedeni ile magazin gündemindeydi. Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık sorunu nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tatlıtuğ test sonuçlarını beklediğini duyurdu.

KIVABÇ TATLITUĞ'UN EŞİ BAŞAK DİZER KİMDİR?

Başak Dizer, 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul’da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; ayrıca Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur. Başak Dizer; moda kariyerini bu şekilde başlatmak suretiyle stilistlik kariyerini de dizilerde stil danışmanlığı yaparak kazanmıştır. Londra’da Central Saint Martins’de moda kurslarına giden Başak Dizer; Türkiye’ye dönüşünde Vakko ve Vakkorama gibi birçok tanınmış markaların baş tasarımcı asistanlığını yaparak kendini geliştirmiştir.

Başak Dizer; daha sonra Tekstil’de tasarımcı olarak çalışmaya başlamış ve eğitimini giyim uzmanı, stilistlik, danışmanlık ve yazarlık üzerine almaya devam etmiştir. İdil Fırat, Meltem Cumbul, Azra Akın, Neşe Aksoy gibi birçok ünlü isimle birlikte uzun süre çalışan Dizer; ancak popüler olarak adını Kıvanç Tatlıtuğ ile duyurmuştur. O dönem içerisinde Fransız manken Florence Eugene ile bir aşk yaşayan Başak Dizer bu ilişkiyi kısa sürdürmüş ve bitirmiştir. Stilistlik ve tasarımcı kariyerini büyük işlere imza atarak başaran Başak Dizer; başrollerinde Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi içerisinde Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanlığını yapmıştır.

Başak Dizer ayrıca Medcezir dizisinde Deniz Marşan ile birlikte çalışmış ve onun stilistliğini yapmıştır. Başak Dizer o dönemde Oran Fransez ile nikâh masasına oturarak kısa bir süre evlilik sürdürmüş ancak sonrasında ondan boşanmıştır. Tatlıtuğ’un Aşk-ı Memnu dizisindeki danışmanlığını yaparken aralarında ilişki başlamış ve iki yıl süren ilişkileri sonrası çift 2016 Şubat ayında Paris’de bir törenle evlenmişlerdir.