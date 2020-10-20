Kefaret dizisi bomba gibi geliyor!

Nurgül Yeşilçay Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un başrollerinde yer aldığı dizinin ilk fragmanı geldi. Beklentilerin de ötesine geçebilecek bir yapımın gelmekte olduğunu fragmandan hissettik.

Hikaye özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıklarını anlatıyor. Onun masal gibi bir hayatı vardı, aldığı nefes dışında her şeyini kaybetti. Kaybettiklerini geri almak için son bir çaresi kaldı…

Sosyal medya yorumlarında da ilk fragman olumlu karşılandı. Nurgül Yeşilçay hayranları bir hayli mutlu. Ayrıca kısacık görüntülere yansıyan dizinin müziği de çok beğenildi.

“Kefaret” dizisi, FOX izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Ancak fragmanlar başladığına göre yakın bir zaman sonra diziyi ekranda görebileceğiz.

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.



