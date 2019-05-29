İlbilge Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey evlendi mi?

İlbilge Hatun ve Ertuğrul Bey merak edilen isimler arasında yer alıyor. TRT 1’in sevilen dizisi 150. Bölümü ile ekranlara veda ediyor. Dizide 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç ayrıldı, yerine İlbilge Hatun' karakteriyle Hande Soral gelmişti. İlbilge Hatun ve Ertuğrul Gazi arasında yaşananlar heyecanla takip edilmeye başlanmıştı. Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti döneminde yaşamıştır. Göktürk Devleti'nin Türk Kağanı Bilge Kağan’ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan’dır.

İLBİLGE HATUN KİMDİR?

Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti döneminde yaşamıştır. Göktürk Devleti'nin Türk Kağanı Bilge Kağan’ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan’dır. Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi, kültürel öğeleri, komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler içeren Orhun Kitabeleri'nde İlteris Kagan'in en büyük destek ve yardımcılarından birinin esi İlbilge Hatun olduğu belirtilmektedir. İlbilge Hatun’un torunları Yollıg Tigin, Bilge Kutluk Tengri Kağan’dır.

İLBİLGE HATUN VE ERTUĞRUL BEY EVLENECEK Mİ?

Tarihi kaynaklara göre böyle bir olay tarihte yer almıyor. Dizide kurgusal olarak böyle bir olayın olma ihtimali olsa da tarihi kaynaklarda böyle bir olay yok.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM ÖZETİ

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kıran Türk televizyon tarihinin “Diriliş Ertuğrul” destanı, final bölümüyle 29 Mayıs 2019 Çarşamba akşamı saat 20.30’da ekranlara geliyor.

Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.

Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.

Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.

Umur obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti. Sırma şimdi ne yapacak?

Töreye muhalefeti ve Türk obalarına ihanetinden dolayı ağabeyi Beybolat’ı gözden düşüren İlbilge bacısı Sırma’yı da tek kalemde silecek mi? Yoksa af mı edecek?

Kayı obasında Hayme ananın başlattığı düğün hazırlıkları nihayete erecek mi?

İlbilge ve Ertuğrul evlenebilecek mi?

HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi. Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evli.

OYUNCULUK KARİYERİ

İlk olarak 2008 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosun Özge Borak, Fulya Zenginer, Ekin Türkmen gibi isimlerin yer aldığı Küçük Kadınlar dizisinde rol almış ve Armağan Gezici karakterini oynamıştır.

2010 senesinde Gecekondu Kendisi televizyon programında yer almıştır.

2011 senesinde Bir Günah Gibi dizisinde Figen karakterini oynamıştır.

2012 - 2013 seneleri arasında Alev Alev dizisinde Ümran karakterini oynamıştır.

2013 senesinde Fatih Gevherhan dizisinde Sultan karakterini oynamıştır.

2014 senesinde Çalıkuşu dizisinde Azelya karakterini oynamıştır.

2014 senesinde Öcü dizisinde Fatma karakterini oynamıştır.

2014 senesinde BirleşenGönüller filminde Cennet karakterini oynamıştır.

2016 senesinde Kalbim Yangın Yeri dizisinde Leyla karakterini oynamıştır.

2017 senesinde Evlat Kokusu dizisinde Zeynep karakterini oynamıştır.