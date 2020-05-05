İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında? İlayda Çevik nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Atv ekranlarının yeni programı Evde Biz Bize programına bugün konuk olacak İlayda Çevik hakkında araştırmalar hız kazandı. İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır. İşte hakkında merak edilenler..

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

İlayda Çevik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Bahar) (TV Dizisi)

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Berrak) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yıldız) (TV Dizisi)

2015 – Bir Cenaze (Kısa Film)

2015 – Kızım İçin (Ayça) (Sinema Filmi)

2013 – Karagül (Maya) (TV Dizisi)