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Huzurlarınızda Vatan Sağolsun

Huzurlarınızda Vatan Sağolsun

Çanakkale Boğazı’nda 66 yıl önce şileple çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısının hüzünlü hikayesini anlatan ‘Dumlupınar: Vatan Sağolsun’un ilk görüntüleri yayımlandı. 

Ali Atay, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım ve Farah Zeynep Abdullah’ın rol aldığı ‘Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun’ filminin ilk görüntüleri basına servis edildi. 1953 yılında Dumlupınar denizaltısının, Çanakkale açıklarında İsveç bandıralı bir şileple çarpışması sonucu hayatını kaybeden 81 askerimizin mücadelesini anlatan film, vizyon öncesi yayımlanan görüntüleriyle beyazperde izleyicisinde merak uyandırmayı başardı. 17 Ocak 2020’de sinemalarda olacak olan proje, denizin derinliklerinde ölmeyi bekleyen Dumlupınar şehitlerinin anısına ithaf ediliyor. Destansı hikayenin senaryosunu Mert Dikmen yazdı, yönetmenliğini Can Ulkay üstlendi, müziklerini ise Fahir Atakoğlu besteledi. 

 

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