Hülya Polat kimdir, kaç yaşında? Hülya Polat nereli?

“Hülya Polat kimdir, kaç yaşında?” soruları araştırılıyor. Sevilen sanatçılar arasında yer alan Hülya Polat, Gelinim Mutfakta yarışmasında konuk oldu. 1969 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğan sevilen sanatçı ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HÜLYA POLAT KİMDİR?

1969 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde doğdu. 1996’da müziğe giriş yaptı. Karadeniz müziğinin önemli isimleri arasında yerini almaya başaran Hülya Polat Rize’de Karadeniz Müziği yayını yapan bir radyonun Karadeniz Müziği söyleyen bir kadın sanatçı arayışı üzerine Hülya Polat radyoya başvurur ve beğenilir. Stüdyoda kayıtları alınır ve ilk kaseti bu şekilde çıkar.

HÜLYA POLAT'IN ŞARKILARI:

Kızlar Ağası

Ben Kaymaklı Pastayım

Kurban Olduğum

Mektup

Pusula

Haye Haye

Niye Utaniyisun?

Koçari (2000)

Rino (2004)

Aha (2006)