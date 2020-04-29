Hintli oyuncu Irrfan Khan hayatını kaybetti

“Pi'nin Yaşamı” ve “The Namesake” gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de yer alan Hintli film yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Khan’ın ölüm haberini sözcüsü duyurdu. Ünlü oyuncunun kanserle uzun süreli bir savaştan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Khan; Saeed Jaffrey, Roshan Seth ve Om Puri gibi batı sinemasında da bir iz bırakan ilk Hintli aktörlerdendi.