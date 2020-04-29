Hintli oyuncu Irrfan Khan hayatını kaybetti
Hintli oyuncu Irrfan Khan'dan acı haber geldi. 'Pi'nin Hayatı' ve 'The Namesake' gibi Hollywood filmlerinde de yer alan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti.
“Pi'nin Yaşamı” ve “The Namesake” gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de yer alan Hintli film yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti.
KANSERE YENİK DÜŞTÜ
Khan’ın ölüm haberini sözcüsü duyurdu. Ünlü oyuncunun kanserle uzun süreli bir savaştan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.
Khan; Saeed Jaffrey, Roshan Seth ve Om Puri gibi batı sinemasında da bir iz bırakan ilk Hintli aktörlerdendi.