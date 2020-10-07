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07 Ekim 2020 Çarşamba 17:18 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin dünya gündeminde!

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin dünya gündeminde!

Atv'nin popüler dizisi ‘Hercai'de ‘Reyyan' karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin, İsviçre'de son yayınlanan bölüm sonrası 22 saat twitter gündeminde kalarak büyük başarıya imza attı.

‘Hercai’ dizisinde ‘Reyyan’ karakterine hayat veren Ebru Şahin sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ebru Şahin, İsviçre’de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat twitter gündeminde kaldı. Bazı ülkelerde dizinin adı ‘Hercai Reyyan’ olarak tanıtımlarda kullanılıyor.

Atv dizisi Hercai 50'den fazla ülkede izleyiciyle buluştu. Hercai'de Ebru Şahin'e başrolde Akın Akınözü eşlik ediyor.

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