Hercai Reyyan kimdir? Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hercai dizisinin Reyyan’ı Ebru Şahin’in kim olduğu merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi’nden mezun olan Ebru Şahin ilk kez Kan Parası filmi ile seyirci karşısına çıktı. Birçok dizide roller alan Ebru Şahin, başrolünde yer aldığı Hercai dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine topladı. Başarılı oyuncu Ebru Şahin, Reyyan karakteri ile eski bir dava yüzünden kandırılan ve eve mahkum edilen birisini canlandırıyor. Hercai dizisinin Reyyan’ı Ebru Şahin hakkındaki her şey haberimizin detaylarında…

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

Ebru Şahin’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)

REYYAN ŞADOĞLU KARAKTERİ

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızıdır Reyyan. Masum, saf ve temiz bir genç kızdır. Ailesine ve etrafındaki herkese sevgiyle bağlıdır. Ancak annesinden babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan asla görememiştir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!

HERCAİ OYUNCULARI

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

AKIN AKINÖZÜ- MİRAN ASLANBEY

1 Ocak 1990 doğumlu oyuncu an itibarıyla 29 yaşındadır. TED Ankara Koleji- Matematik Fen Bölümü, Santa Monica College, Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math okul eğitimlerinin ardından oyunculuk alanında da pek çok eğitim almıştır. “Azrail” isimli kısa filmde rol alan oyuncu; Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizileri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

EBRU ŞAHİN- REYYAN ŞADOĞLU

Ebru Şahin, 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı. Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı.

Ebru Şahin, şu sıralar Star Tv’de yayınlanan; başrolü Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Burcu karakterini canlandırmıştır.

OYA UNUSTASI- GÖNÜL ASLANBEY

Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.