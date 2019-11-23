Her Yerde Sen final yapıyor! Her Yerde Sen final bölümü izleme linki

Her Yerde Sen izleyicilerine veda ediyor! Yapımcılığını Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yaptığı Her Yerde Sen dizisi 23. bölümüyle 23 Kasım Cumartesi günü son kez izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Furkan Andıç, Aykbüke Pusat, Ali Yağcı ve Beste Kökdemir’in paylaştığı dizi romantik komedi alanında izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyordu. Haberimiz içerisinden Her Yerde Sen final bölümü ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

HER YERDE SEN 23. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Artemim mali soruşturma geçirirken Demir, Burak ve Eylül şirketle ilgili önemli bir karar alır. Bütün ekip Muharrem ve Leyla için bir araya gelir. Bu mutlu günde Demir Selin’e, Selin de Demir’e sürpriz yapmak için kolları sıvar. Ancak birbirlerine süpriz yapmak sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

HER YERDE SEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Her Yerde Sen dizisinin reytingleri düştüğü için yayın günü değiştirilmişti. Fakat bu da çözüm olmayınca dizinin erken final yapmasına karar verildi.

HER YERDE SEN KONUSU

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Selin sadece binbir zorlukla aldığı, emek verdiği evini değil aile gibi olduğu Artemim Mimarlık’taki iş hayatını da bir anda Demir’le paylaşmaya hazır mı? Peki ya geçmişin travmaları ve incinmişlikleriyle mücadele ederken yurt dışındaki başarılı iş hayatını Artemim’de daha da yükseltmek için gelen Demir?

Ofise geldiği ilk andan itibaren ”Demir Erendil Kuralları”yla mücadele etmek zorunda kalacak olan sadece Selin değil… Zor günlerde olsalar bile aile gibi olmayı hiç bırakmamış ve kendi düzenlerinde çalışmaya alışmış olan ofis halkı hem kendilerini hem de Selin’i bu durumdan kurtarmak için birlikte kolları sıvayacak! Demir Erendil herkese karşı tek başına gibi görünse de onu yıldırmak hiç kolay olmayacak ve bizim payımıza da her anı keyifle izlemeli olaylar yaşanacak!

Başınıza gelen en iyi şeyler birçok zaman içinden çıkılmaz sorunların ardında gizlidir. Tam da bu noktada hayatın en güzel hediyesini sunduğu aşk, birbirlerinin hayatına aniden dahil olup kendilerini beklemedik yerlere götüreceği Demir ve Selin’in payına da düşecek!