Hekimoğlu dizisinde ayrılık rüzgarları! Memoli ölecek mi?

Başrollerini Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterinin hastalığı izleyicileri üzdü. Dizide Kaan Yıldırım tarafından canlandırılan ve “Memoli” lakabıyla tanınan Mehmet Ali amansız bir hastalığa yakalanıyor. Tüm ekip Memoli’nin hayatını kurtarmak için seferber olurken bu sırada yıllardır ortalarda gözükmeyen babası Salih ortaya çıkıyor.



Son zamanlarda reyting sorunları yaşayan Hekimoğlu dizisinde Memoli’nin yakalandığı hastalığın nasıl sonuçlanacağı henüz bilinmiyor. Dizinin 29. bölüm fragmanında “Mehmet Ali bana ne kadar kızarsa kızsın onu kaldırırım. Ama bir anne babanın evladını son kez görememesi, ona dayanamam işte” sözleri damgasını vururken akıllara “Memoli ölecek mi?” sorusunu getiriyor. Mehmet Ali’nin dizideki akıbetini önümüzdeki günlerde göreceğiz.



