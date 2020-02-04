Hande Subaşı ve Alican Ulusoy evleniyor mu? Açıklama geldi

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Alican Ulusoy ile hakkında çıkan evlilik iddialarına ateş püskürdü. Subaşı, çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Subaşı, “10 aydır huzurla, özenle, sevgiyle süren ilişkimizi saklamadık, kaçınmadık ama basının gözü önünde yaşamaktan da imtina ettik. Hiçbir gerçekliği olmayan, ilişkimizin geleceğiyle ilgili klişe yakıştırmalar ve yakışıksız başlıklarla yazılan hayali senaryolara itibar etmeyiniz. Basının da bu konuda daha gerçekçi ve özenli olmasını dilerim” dedi.