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  3. Hande Subaşı ve Alican Ulusoy evleniyor mu? Açıklama geldi

Hande Subaşı ve Alican Ulusoy evleniyor mu? Açıklama geldi

Hande Subaşı ve Alican Ulusoy evleniyor mu" Açıklama geldi

Oyuncu Hande Subaşı'nın, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Alican Ulusoy ile evleneceği iddia edildi. Subaşı, hakkında çıkan evlilik iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Alican Ulusoy ile hakkında çıkan evlilik iddialarına ateş püskürdü. Subaşı, çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Subaşı, “10 aydır huzurla, özenle, sevgiyle süren ilişkimizi saklamadık, kaçınmadık ama basının gözü önünde yaşamaktan da imtina ettik. Hiçbir gerçekliği olmayan, ilişkimizin geleceğiyle ilgili klişe yakıştırmalar ve yakışıksız başlıklarla yazılan hayali senaryolara itibar etmeyiniz. Basının da bu konuda daha gerçekçi ve özenli olmasını dilerim” dedi.


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