Hande Erçel'e sürpriz partner! Yeni dizisi belli oldu
Murat Dalkılıç'ın sevgilisi ünlü oyuncu Hande Erçel yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncunun partneri ise sürpriz bir isim oldu.
Hande Erçel 'Azize' isimli iddialı bir dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak olan projenin başrol oyuncuları belli oldu.
Dizide son olarak "Kızım" dizisinde başrol oynayan Buğra Gülsoy ile Halka ile adından söz ettiren Hande Erçel başrolleri paylaşacak. Gülsoy dizide "Kartal", Erçel de "Azize" karakterlerine hayat verecek.
Başar Başaran ile Emre Özdur'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk oturacak.
(TV100)