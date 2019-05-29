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29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:23 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:38

Hadise'nin şoke eden 'estetik' görüntüsü

Hadise'nin şoke eden 'estetik' görüntüsü

Şarkııcı Hadise önceki akşam yemek yediği mekanda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. "Estetik var mı?" sorusuna ise bakın ne yanıt verdi.

Hadise, önceki akşam Ulus'taydı. Yabancı misafirleriyle yemek yiyen sanatçı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise, estetik yaptırdığına dair haberler için "Kör değilsiniz ya görüyorsunuz. Ufak ufak bir şeyler yaptırdım. Sonuçta insan önüne çıkıyoruz" dedi.

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