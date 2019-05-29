Hadise'nin şoke eden 'estetik' görüntüsü

Hadise, önceki akşam Ulus'taydı. Yabancı misafirleriyle yemek yiyen sanatçı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hadise, estetik yaptırdığına dair haberler için "Kör değilsiniz ya görüyorsunuz. Ufak ufak bir şeyler yaptırdım. Sonuçta insan önüne çıkıyoruz" dedi.