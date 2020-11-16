16 Kasım 2020 Pazartesi 17:14 | Son Güncelleme:
Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi
Son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Hadise yine sosyal medyada kendinden söz ettirmeyi başardı. Instagram'ı aktif kullanan Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi...
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı magazin gündeminden düşmüyor. Kaan Yıldırım'la olan son paylaşımı çok konuşulan Hadise bu sefer de makyajsız paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü. Hadise makyajsız halini paylaştı görenler şoke oldu.
Instagram'da 12.3 milyon takipçisi bulunan Hadise'nin sıfır makyaj haline adeta beğeni yağdı. İşte Hadise'nin makyajsız hali...