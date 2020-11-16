Hadise'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkı magazin gündeminden düşmüyor. Kaan Yıldırım'la olan son paylaşımı çok konuşulan Hadise bu sefer de makyajsız paylaşımı ile sosyal medyanın diline düştü. Hadise makyajsız halini paylaştı görenler şoke oldu.

Instagram'da 12.3 milyon takipçisi bulunan Hadise'nin sıfır makyaj haline adeta beğeni yağdı. İşte Hadise'nin makyajsız hali...