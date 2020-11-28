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  • Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi kopyası gibi
28 Kasım 2020 Cumartesi 10:19 | Son Güncelleme:

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi kopyası gibi

Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi kopyası gibi

2017 yılında rol aldığı Hayat Sırları isimli diziyle ekranlara ilk kez gelen Ecem Erkek, 2018 yılında katıldığı Güldür Güldür ile birlikte çok daha büyük kitleler tarafından tanınır hale geldi. Naime karakteriyle ekranlara gelen oyuncu, rol aldığı skeçlerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topluyor. Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesini görenler benzerliklerine inanamadı.

Oyuncunun Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da instagram’da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.

Kimi zaman Güldür Güldür Show’un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.

Bazen çektiği esprili videolarla da takipçilerini güldürüyor oyuncu. Ankara doğumlu olan ve ailesi de Ankara’da bulunan oyuncu, şu ara Güldür Güldür çekimlerinden fırsat bulup ailesini ziyarete gitmiş.

En güzel kahvaltının anne ve babasıyla yaptığı kahvaltılar olduğunu anlatan bir paylaşımında annesi ile poz verdi. Kahvaltı sofrasında çekilen fotoğrafta annesi ile benzerliği ise büyük dikkat çekti.

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