Güldür Güldür'ün Naime'si Ecem Erkek'in annesi kopyası gibi

Oyuncunun Güldür Güldür Show ile tanınmasıyla birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı da yükseldi. Bir milyona yaklaşan bir takipçi sayısıyla da instagram’da dikkat çekiyor paylaşımları. Ecem Erkek, çok fazla sosyal medya kullanmayı sevmeyen isimlerden. Ancak zaman zaman takipçilerine güzel sürprizler de yapıyor.

Kimi zaman Güldür Güldür Show’un kamera arkasından fotoğraflar paylaşırken, zaman zaman da gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor.

Bazen çektiği esprili videolarla da takipçilerini güldürüyor oyuncu. Ankara doğumlu olan ve ailesi de Ankara’da bulunan oyuncu, şu ara Güldür Güldür çekimlerinden fırsat bulup ailesini ziyarete gitmiş.

En güzel kahvaltının anne ve babasıyla yaptığı kahvaltılar olduğunu anlatan bir paylaşımında annesi ile poz verdi. Kahvaltı sofrasında çekilen fotoğrafta annesi ile benzerliği ise büyük dikkat çekti.