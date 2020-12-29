Demet ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk olan Gökhan Doğanay hakkında araştırmalar hız kazandı. Gökhan Doğanay nereli, evli mi? Gökhan Doğanay kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Gökhan Doğanay 1987 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Aslen Tuncelili bir müzisyen ailedendir.

GÖKHAN DOĞANAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müzisyen, Türk Halk Müziği ses sanatçısı, besteci. 1987 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa’da dünyaya geldi. Aslen Tuncelili bir müzisyen ailedendir. Büyük ozanlarından olan Hüseyin Doğanay'ın torunu, usta ses sanatçısı Seyfi Doğanay'ın yeğeni, Uygar Doğanay‘ın ise kuzenidir.

Canın Sağolsun adlı ilk albümü ile müzik piyasasındaki yerini alan sanatçı albüm öncesinde de ciddi bir kitleye sahip olmuş besteci kimliği ile ön plana çıkmayı başarmıştır.

Gökhan Doğanay, evli ve bir çocuk babasıdır. Sıklıkla çocuğu Poyraz ile fotoğraf paylaşan Doğanay, instagram'ı sık kullanan isimler arasında yer alıyor.

Gökhan Doğanay 12.10.2017 günü silahlı saldırıya uğradı. Bu saldırı sonucu bacağı ve kalçasından 3 kurşunla yaralandı.

GÖKHAN DOĞANAY ALBÜMLERİ NELERDİR?

Düştüm Dara Beladayım

Vay Lele

Sizin Seçtikleriniz

Eyvah

Bugünlerde

Görüşürüz

İntikamın Alınacak

Belalım

İstanbul Voyage

Canın Sağolsun