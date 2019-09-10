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  3. Geçen ay boşanmışlardı... Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'dan flaş hamle!

Geçen ay boşanmışlardı... Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'dan flaş hamle!

Geçen ay boşanmışlardı... Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'dan flaş hamle!

Geçen ay 5 yıllık evliliklerine son veren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan, boşandıktan sonra arkadaş kalacaklarını dile getirmişlerdi. Ancak ikili, boşanmadan kısa bir süre sonra birbirlerini Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

2011 yılında başladıkları beraberliklerini 2014 yılında nikah masasına taşıyan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinin evlilikleri 5 yıl sürmüştü. Geçtiğimiz ay anlaşmalı olarak boşanan çift, 5 dakika süren mahkeme sonrası magazin muhabirlerinin karşısına el ele çıkmış ve dostluk mesajları vermişti.

SERDAR, CHLOE’NİN İZLERİNİ TEMİZLEDİ

Boşanmanın ardından her seferinde eski eşi Chloe için güzel sözler söyleyen Ortaç, birkaç hafta önce sosyal medya hesabında bir temizliğe gitmiş ve ünlü modeli Instagram’da takip etmeyi bırakmıştı. Chloe’i ülkesine dönerken Serdar Ortaç, eski eşini yolcu etmemesi de çok konuşulmuştu.

SOSYAL MEDYADA DA YOLLAR AYRILDI

Eski eşi ve boşanması hakkında konuşmama kararı alan Serdar Ortaç’a Chloe’den karşı bir hamle geldi. Instagram hesabından Ortaç soyadını silen güzel model, Serdar Ortaç’ı takip etmeyi de bıraktı.

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