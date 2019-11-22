Ferhat ile Şirin Aslı kimdir? Nihan Gür kimdir, kaç yaşında?

Ferhat ile Şirin dizisindeki Aslı karakteri dikkatleri çekmeyi başardı. 22 Kasım Cuma günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Ferhat ile Şirin dizisinde yer alan oyunculardan birisi de Nihan Gür oldu. Daha önce oynadığı yabancı dizilerle başarılı işlere imza atan Nihan Gür ile ilgili aramalar yapılmaya başladı. Nihan Gür kimdir, nereli? sorularını aratan bireyler güzel oyuncunun hayatını merak ediyor. İşte Ferhat ile Şirin Aslı ile ilgili merak edilenler…

NİHAN GÜR KİMDİR?

Nihan Gür, Adana’da dünyaya gelmiştir. Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Gür, küçük yaşlarında ailesiyle birlikte Amerika’nın Kuzey Carolina eyaletine taşınmıştır. New York’ta bir Konservatuar Okulu’nda oyunculuk eğitimi alan Nihan Gür Amerika’da bir çok kısa metraj filmde ve sinema filminde yer almıştır. Bir telefon markasının reklamında da yer alan Gür Türkiye’den Ferhat İle Şirin dizisi yapımcısı O3 Medya’dan oyunculuk teklifi alınca Amerika’da sürdürdüğü oyunculuk kariyerine arar vermiş ve Türkiye’ye dönmüştür.

Son olarak 2018 de The Debt Collector isimli sinema filminde yer alan Nihan Gür daha önce Westworld ve Criminal Minds filmlerinde de yer almıştır. Türkiye’de N1 Danışmanlık ile çalışan Nihan Gür kendi hayat hikayesini de yazmaktadır. 168 cm boyu ve dikkat çekici güzelliği ile Nihan Gür Türk sinemasına katkı sağlayacak bir isimdir.

FERHAT İLE ŞİRİN ASLI KİMDİR?

Güzelliği, zekâsı ve hırsıyla erkekleri kendine hayran bırakan oldukça çekici bir kadın olmasına rağmen gözü Yiğit’ten başkasını görmez. Yiğit’le yaşadığı gizli aşk aslında fırtınalı bir serüvenin ilk adımıdır.