Ferdi Kurtuldu kimdir? Ferdi Kurtuldu kaç yaşında, nereli?

Ferdi Kurtuldu kaç yaşında, nereli? sorusunun yanıtı milyonlarca izleyici tarafından araştırılıyor. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Evde Biz Bize programının sunucularından olan Ferdi Kurtuldu'nun hayatı merak ediliyor. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Ferdi Kurtuldu, Lise Defteri ile başlayan dizi oyunculuğu hayatında en son Kimse Bilmez dizisinde yer aldı. İşte Ferdi Kurtuldu hakkında merak edilenler..

FERDİ KURTULDU KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 1980, İstanbul doğumlu. Namı: Jumbo Gökhan. Görüntü Sanatları Tiyatro Okulu mezunu. Ferdi Kurtuldu, 2003 yılından itibaren birçok projede yer aldı. 2005 ve 2006 yıllarında yer aldığı Emret Komutanım dizi serisinde hayat verdiği Jumbo Gökhan karakteriyle tanındı.

Son yıllarda yer aldığı projelerden; 2013yılında Osmanlı Tokadı dizisinde Demir, 2018yılında Bahtiyar Ölmez’de Anıl, 2019 yılında yer aldığı Kimse Bilmez dizisinde Hüdaverdi karakterini canlandırdı. Ferdi Kurtuldu, 2012 yılında Yasemin Kurtuldu ile evlendi. Mete Noyan (d.2013) adında bir oğlu vardır.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Ömürsün Doktor / Oyuncu – 2019

Yönetmenlik Yaptığı Diziler:

Ters Manyel (2018)

Rol Aldığı Diziler:

Kimse Bilmez (Hüdaverdi, 2019)

Ters Manyel (Fikret, 2018)

Bahtiyar Ölmez (Anıl, 2017)

Şimdi Onlar Düşünsün (Gürbüz, 2014)

Osmanlı Tokadı (Demir, 2013)

İhanet (2010)

Uygun Adım Aşk (Jumbo Gökhan Sırım, 2009)

Sakarya Fırat (Serbülent, 2009-2012)

Emret Komutanım (Jumbo Gökhan Sırım, 2008)

Zoraki Koca (Taner, 2007)

Kızlar Yurdu (Jumbo Gökhan Sırım, 2006)

Emret Komutanım (Jumbo Gökhan, 2005)

Lise Defteri (Tombili, 2003)

Rol Aldığı Tv Filmi:

Kötüler Konağı (Ergin Özkan, 2008)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Çam Yarması (Cenabettin, 2017)

Aç Kapıyı Çok Fenayım (2017)

Yola Geldik (Ethem, 2016)

Leblebi Tozu (Sezgin, 2015)

Kolpaçino 3. Devre (İmam, 2014)

Kendime İyi Bak (Emre’nin Arkadaşı, 2014)

Figüran (Cempo, 2014)

Çakma Hayat (2013)

Uzun Hikaye (Foto Tombul, 2012)

Günah Keçisi (Sapık Serdar, 2010)

Emret Komutanım: Şah Mat (Jumbo Gökhan Sırım, 2006)

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Gölbaşı, 2006)