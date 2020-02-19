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  3. Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele

Farah Zeynep Abdullah ve Doğu Demirkol ilk kez el ele

Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin gibi isimlerin paylaştığı 'Bayi Toplantısı' filminin galası önceki gün gerçekleşti. Doğu Demirkol, galaya sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı.

İlk kez kameralar karşısına el ele çıkan Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirkol, "İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım." sözleriyle esprili bir açıklama yaptı. Sevgilisinin açıklamalarının ardından Farah Zeynep Abdullah ise gülme krizine girdi.


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