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19 Eylül 2020 Cumartesi 15:41 | Son Güncelleme:

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği şaşırttı!

Fahriye Evcen'in annesiyle benzerliği şaşırttı!

Ekranların güzel oyuncusu Fahriye Evcen'in annesine olan benzerliği bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyuncunun annesinin gençlik fotoğrafını görenler, art arda paylaşımlar yaparak “Güzelliğini annesinden almış” şeklinde yorumlar yaptılar.

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen'in annesi Hatime Evcen ile olan benzerliği şaşkınlık yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evcen'in olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumunu yaptı.

Oğlu Karan’ı kucağına aldıktan sonra ekranlara veda eden, şimdilerde ise gelen projeleri değerlendiren güzel oyuncu Fahriye Evcen’in annesinin gençlik fotoğrafı görenleri şoke etti. Fotoğrafa en çok “Güzelliğini annesinden almış” yorumları geldi.

Fahriye Evcen, daha önce de annesinin oğlu ile birlikte olduğu fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

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