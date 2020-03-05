Ezgi Sertel ve eşi Ozan Çobanoğlu kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında?

Ezgi Sertel arama motorlarında en çok aranan kişiler arasına girdi İnternet kullanıcılar Ezgi Sertel kimdir kimle evli? sorularını soruyor. Sunduğu yemek programlarıyla fenomen haline gelen Sertel 1981 yılında Karabük, Safranbolu’da doğdu. Oyuncu eşi ozan Çobanoğlu ile evli olan Ezgi Sertel hakkında merak edilenler haberimizde.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Sunduğu yemek programlarıyla adeta bir fenomen haline gelen Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da tamamlayan ünlü sunucu, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. Bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunu üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu. Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanınan Ezgi Sertel dizilerde de oynadı. Daha önce 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adlı bir gezi ve yemek programı yapan Ezgi Sertel, Haber Türk ekranlarında "lezzet haritası" adlı tv programı yaptı. Ezgi Sertel Star Tv ekranlarında Lezzetin Haritası programını sundu.

Ezgi Sertel yaptığı sıkı bir diyet programıyla kilo verdi. Eski halinden eser kalmayan Sertel, instagram'dan son halini sık sık paylaşıyor. Ezgi Sertel Ozan Çobanoğlu ile dünya evine girdi.

OZAN ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Karsın ünlü halk ozanı olan Aşık Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu, 6 Şubat 1980’de Kars’ta doğdu. Aslen Karslı olan ünlü oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. İzmir ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev aldıktan sonra 2005 yılından itibaren Konya Devlet Tiyatroları'nın kadrolu elemanıdır. Samanyolu TV de Tek Türkiye dizisinde başrol oyuncu olarak görev aldı Halen Kanal D tarafından yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizisinde Hakan Çınar adlı rolünü oynamaktadır.

İlk evliliğinden Doruk isminde bir oğlu olan oyuncu ikinci evliliğini Tek Türkiye dizisinde tanıştığı sunucu Ezgi Sertel ile yaptı.

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40’ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.